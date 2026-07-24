На ЗАЭС перебои с водоснабжением, - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что из-за боевых действий возникли перебои с водоснабжением на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и в прилегающих районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Гросси отметил, что на данный момент не зафиксировано нехватки воды из колодцев, которая используется для охлаждения ядерного топлива в реакторах.
В то же время атаки на Энергодар и его окрестности, где проживает значительная часть персонала станции, повредили местную электроинфраструктуру, что привело к перебоям с водоснабжением в городе и на территории ЗАЭС.
Наблюдатели МАГАТЭ имеют ограниченный доступ к воде
По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, с 18 июля имеют лишь ограниченный доступ к водопроводной воде.
Он также отметил, что миссия агентства с декабря не может посетить расположенный поблизости центр управления в чрезвычайных ситуациях из-за рисков для безопасности.
Гросси призвал защитить персонал станции
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что бесперебойный доступ к базовым услугам имеет критически важное значение для работы сотрудников атомной станции.
"Персонал атомной электростанции должен находиться под защитой в любое время", - подчеркнул Гросси.
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