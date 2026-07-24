На ЗАЭС перебои с водоснабжением, - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что из-за боевых действий возникли перебои с водоснабжением на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и в прилегающих районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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Гросси отметил, что на данный момент не зафиксировано нехватки воды из колодцев, которая используется для охлаждения ядерного топлива в реакторах.

В то же время атаки на Энергодар и его окрестности, где проживает значительная часть персонала станции, повредили местную электроинфраструктуру, что привело к перебоям с водоснабжением в городе и на территории ЗАЭС.

Наблюдатели МАГАТЭ имеют ограниченный доступ к воде

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, с 18 июля имеют лишь ограниченный доступ к водопроводной воде.

Он также отметил, что миссия агентства с декабря не может посетить расположенный поблизости центр управления в чрезвычайных ситуациях из-за рисков для безопасности.

Гросси призвал защитить персонал станции

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что бесперебойный доступ к базовым услугам имеет критически важное значение для работы сотрудников атомной станции.

"Персонал атомной электростанции должен находиться под защитой в любое время", - подчеркнул Гросси.

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