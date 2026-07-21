Украинские дроны остановили подключение ЗАЭС к российской энергосети, — Greenpeace
Спутниковые данные показали новые действия России в районе Запорожской атомной электростанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете международной организации Greenpeace Украина.
Новая линия и старые планы
Согласно анализу, Россия строит высоковольтную линию электропередачи вдоль трассы М18 между Мелитополем и Геническом. Этот маршрут известен как дорога, соединяющая оккупированные территории юга.
Проект направлен на подключение Запорожской АЭС к энергосистеме оккупированных территорий, включая Крым, а также к российской сети. Строительство было почти завершено в мае, однако его сорвали удары украинских беспилотников. В частности, была атакована подстанция в Геническе.
В Greenpeace отмечают, что эта инфраструктура нужна не только для энергетики, но и для обеспечения военной логистики и промышленности на оккупированных территориях.
"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, свидетельствующей о том, что российская оккупация ЗАЭС — обреченный проект", — говорится в сообщении.
Риски растут
Эксперты подчеркивают, что Россия стремится отключить станцию от украинской энергосистемы и перезапустить реакторы. Речь также идет о поставках электроэнергии на оккупированные территории и в южные регионы России.
В то же время эти планы становятся менее реалистичными. Несмотря на это, риски для ядерной безопасности растут. В случае потери электроснабжения или выхода из строя систем охлаждения возможен масштабный выброс радиации.
В докладе также обращается внимание на позицию руководства МАГАТЭ. В частности, отмечается, что заявления о возможном перезапуске реакторов могут усиливать российские нарративы.
В Greenpeace подчеркивают, что международное сообщество должно усилить давление с целью прекращения оккупации станции. Среди предложенных шагов — жесткие санкции и другие меры воздействия.
- Ранее сообщалось, что 14 июля на Запорожской атомной электростанции вновь зафиксировали блэкаут, который стал уже десятым с начала года.
- Также мы писали, что российские военные развертывают пункты управления дронами-камикадзе на территории станции.
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