Украинские дроны остановили подключение ЗАЭС к российской энергосети, — Greenpeace

Спутниковые данные показали новые действия России в районе Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете международной организации Greenpeace Украина.

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Новая линия и старые планы

Согласно анализу, Россия строит высоковольтную линию электропередачи вдоль трассы М18 между Мелитополем и Геническом. Этот маршрут известен как дорога, соединяющая оккупированные территории юга.

Проект направлен на подключение Запорожской АЭС к энергосистеме оккупированных территорий, включая Крым, а также к российской сети. Строительство было почти завершено в мае, однако его сорвали удары украинских беспилотников. В частности, была атакована подстанция в Геническе.

В Greenpeace отмечают, что эта инфраструктура нужна не только для энергетики, но и для обеспечения военной логистики и промышленности на оккупированных территориях.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, свидетельствующей о том, что российская оккупация ЗАЭС — обреченный проект", — говорится в сообщении.

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Риски растут

Эксперты подчеркивают, что Россия стремится отключить станцию от украинской энергосистемы и перезапустить реакторы. Речь также идет о поставках электроэнергии на оккупированные территории и в южные регионы России.

В то же время эти планы становятся менее реалистичными. Несмотря на это, риски для ядерной безопасности растут. В случае потери электроснабжения или выхода из строя систем охлаждения возможен масштабный выброс радиации.

В докладе также обращается внимание на позицию руководства МАГАТЭ. В частности, отмечается, что заявления о возможном перезапуске реакторов могут усиливать российские нарративы.

В Greenpeace подчеркивают, что международное сообщество должно усилить давление с целью прекращения оккупации станции. Среди предложенных шагов — жесткие санкции и другие меры воздействия.

Ранее сообщалось, что 14 июля на Запорожской атомной электростанции вновь зафиксировали блэкаут, который стал уже десятым с начала года.

Также мы писали, что российские военные развертывают пункты управления дронами-камикадзе на территории станции.

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