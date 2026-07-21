Українські дрони зупинили підключення ЗАЕС до російської енергомережі, - Greenpeace

Супутникові дані показали нові дії Росії навколо Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті міжнародної організації Greenpeace Україна.

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Нова лінія і старі плани

За даними аналізу, Росія будує високовольтну лінію електропередачі вздовж траси М18 між Мелітополем і Генічеськом. Цей маршрут відомий як дорога, що з’єднує окуповані території півдня.

Проєкт має на меті підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми окупованих територій, включно з Кримом, а також до російської мережі. Будівництво майже завершили у травні, однак його зірвали удари українських безпілотників. Зокрема, була атакована підстанція в Генічеську.

У Greenpeace зазначають, що ця інфраструктура потрібна не лише для енергетики, а й для забезпечення військової логістики та промисловості на окупованих територіях.

"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка свідчить, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом", - йдеться у повідомленні.

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Ризики зростають

Експерти наголошують, що Росія прагне від’єднати станцію від української енергосистеми та перезапустити реактори. Також ідеться про постачання електроенергії на окуповані території та в південні регіони Росії.

Водночас ці плани стають менш реалістичними. Попри це, ризики для ядерної безпеки зростають. У разі втрати електропостачання або систем охолодження можливий масштабний викид радіації.

У доповіді також звертається увага на позицію керівництва МАГАТЕ. Зокрема, зазначається, що заяви про можливий перезапуск реакторів можуть підсилювати російські наративи.

У Greenpeace підкреслюють, що міжнародна спільнота має посилити тиск для припинення окупації станції. Серед запропонованих кроків — жорсткі санкції та інші заходи впливу.

Раніше повідомлялося, що 14 липня на Запорізькій атомній електростанції знову зафіксували блекаут, який став уже десятим від початку року.

Також ми писали, що російські військові розгортають пункти управління дронами-камікадзе на території станції.

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