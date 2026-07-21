Українські дрони зупинили підключення ЗАЕС до російської енергомережі, - Greenpeace
Супутникові дані показали нові дії Росії навколо Запорізької атомної електростанції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті міжнародної організації Greenpeace Україна.
Нова лінія і старі плани
За даними аналізу, Росія будує високовольтну лінію електропередачі вздовж траси М18 між Мелітополем і Генічеськом. Цей маршрут відомий як дорога, що з’єднує окуповані території півдня.
Проєкт має на меті підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми окупованих територій, включно з Кримом, а також до російської мережі. Будівництво майже завершили у травні, однак його зірвали удари українських безпілотників. Зокрема, була атакована підстанція в Генічеську.
У Greenpeace зазначають, що ця інфраструктура потрібна не лише для енергетики, а й для забезпечення військової логістики та промисловості на окупованих територіях.
"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка свідчить, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом", - йдеться у повідомленні.
Ризики зростають
Експерти наголошують, що Росія прагне від’єднати станцію від української енергосистеми та перезапустити реактори. Також ідеться про постачання електроенергії на окуповані території та в південні регіони Росії.
Водночас ці плани стають менш реалістичними. Попри це, ризики для ядерної безпеки зростають. У разі втрати електропостачання або систем охолодження можливий масштабний викид радіації.
У доповіді також звертається увага на позицію керівництва МАГАТЕ. Зокрема, зазначається, що заяви про можливий перезапуск реакторів можуть підсилювати російські наративи.
У Greenpeace підкреслюють, що міжнародна спільнота має посилити тиск для припинення окупації станції. Серед запропонованих кроків — жорсткі санкції та інші заходи впливу.
- Раніше повідомлялося, що 14 липня на Запорізькій атомній електростанції знову зафіксували блекаут, який став уже десятим від початку року.
- Також ми писали, що російські військові розгортають пункти управління дронами-камікадзе на території станції.
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