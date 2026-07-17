В "Енергоатомі" прокоментували загибель призначеного росіянами "головного інженера" ЗАЕС

В "Енергоатомі" прокоментували заяву РФ про загибель "головного інженера" окупованої Запорізької АЕС, наголосивши, що особи, яких Росія призначила на керівні посади, не мають жодного законного статусу.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.

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Окупаційна влада

Так, у зв'язку з поширенням інформації про загибель одного з представників окупаційної адміністрації АТ "НАЕК "Енергоатом" вважає за необхідне нагадати незмінні факти щодо законного управління Запорізькою атомною електростанцією та реальних причин безпрецедентних загроз ядерній і радіаційній безпеці, які виникли внаслідок російської окупації.



"Ця особа ніколи не була легітимним головним інженером Запорізької АЕС. Єдиним законним головним інженером станції є Денис Вікторович Мартиненко, а єдиним легітимним оператором Запорізької АЕС залишається АТ "НАЕК "Енергоатом"", - наголосили в компанії.

Зазначається, що після окупації Запорізької АЕС у березні 2022 року РФ силою захопила найбільшу атомну електростанцію Європи та незаконно створила на ній окупаційну адміністрацію.

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"Особи, яких Росія призначала на керівні посади, є виключно представниками окупаційного режиму і не мають жодного законного статусу ні відповідно до українського законодавства, ні відповідно до норм міжнародного права", - зауважують в "Енергоатомі".

Український персонал із ЗАЕС усунуто

Росія системно витісняла зі станції законний український персонал. У лютому 2024 року окупанти усунули від роботи останніх компетентних працівників "Енергоатома", зокрема ліцензованих фахівців, які забезпечували безпечну експлуатацію ядерного об'єкта. Усім працівникам Запорізької АЕС, які відмовилися підписувати нав'язані окупантами псевдоконтракти з Росатомом, були заблоковані перепустки на станцію.

Повідомляється, що до окупації на Запорізькій АЕС працювали близько 11 тисяч висококваліфікованих українських атомників. Саме вони десятиліттями забезпечували безпечну експлуатацію найбільшої атомної електростанції Європи. Натомість Росатом, не маючи достатньої кількості підготовлених фахівців, комплектував персонал окупованої станції працівниками без належної освіти, досвіду роботи на атомних об'єктах та необхідних професійних компетенцій. Для ядерної галузі така кадрова політика є неприпустимою та становить додаткову загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні російський "Росатом" заявив про загибель головного інженера тимчасово окупованої ЗАЕС Олександра Яковлєва. Нібито автомобіль, у якому він перебував, був уражений безпілотником поблизу промислового майданчика ЗАЕС.