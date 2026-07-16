Україна відкидає звинувачення РФ у причетності до загибелі людини поблизу ЗАЕС від атаки дрона, - МЗС

Міністерство закордонних справ України відкидає бездоказові звинувачення Російської Федерації щодо нібито причетності України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві МЗС України щодо чергової російської провокації навколо Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ.

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Інформації РФ не можна довіряти

У МЗС наголошують, що жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною.

"Важливо враховувати ширший контекст російських звинувачень, а саме постійне та цілеспрямоване нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС.та міста Енергодар, російські атаки на працівників станції, її об’єкти та цивільну інфраструктуру міста, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представлення України як джерела небезпеки. Паралельно російська сторона посилює політичний тиск на Генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації", - йдеться в заяві.

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РФ - першопричина всіх загроз на ЗАЕС

Також зазначається, що першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Російською Федерацією у воєнних цілях. Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції весь військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління ЗАЕС і повернути її під повний контроль компетентних органів України. Москва свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи утримувати на українському ядерному об’єкті свої війська, представників "Росатома", створену нею окупаційну адміністрацію та не полишає планів інтеграції до Єдиної енергетичної системи РФ.

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Тиск на РФ

Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

"Україна закликає міжнародне співтовариство не піддаватися на російські інформаційні маніпуляції та посилити тиск на державу-агресора з метою виконання нею рішень Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, демілітаризації та деокупації ЗАЕС і міста Енергодар та якнайшвидшого повернення станції під повний контроль її законного українського оператора — АТ "НАЕК "Енергоатом"", - зазначили в міністерстві.

У МЗС додали, що повернення станції під повний український контроль є не політичним побажанням, а безальтернативною вимогою міжнародного права та необхідною передумовою збереження ядерної безпеки в Європі.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні російський "Росатом" заявив про загибель головного інженера тимчасово окупованої ЗАЕС Олександра Яковлєва. Нібито автомобіль, у якому він перебував, був уражений безпілотником поблизу промислового майданчика ЗАЕС.