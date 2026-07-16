Украина отвергает обвинения РФ в причастности к гибели человека вблизи ЗАЭС вследствие атаки дрона, — МИД

Министерство иностранных дел Украины отвергает безосновательные обвинения Российской Федерации в якобы причастности Украины к гибели человека вследствие удара дрона вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно очередной российской провокации вокруг Запорожской АЭС, передает Цензор.НЕТ.

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Информации РФ нельзя доверять

В МИД подчеркивают, что никаких независимых подтверждений российской версии или доказательств причастности Украины представлено не было, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной.

"Важно учитывать более широкий контекст российских обвинений, а именно постоянное и целенаправленное нагнетание Россией ситуации вокруг ЗАЭС и города Энергодар, российские атаки на работников станции, ее объекты и гражданскую инфраструктуру города, запугивание международного сообщества угрозой ядерного инцидента и попытки представить Украину как источник опасности. Параллельно российская сторона усиливает политическое давление на генерального директора МАГАТЭ, пытаясь возложить на Украину ответственность за последствия российской оккупации", — говорится в заявлении.

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РФ — первопричина всех угроз на ЗАЭС

Также отмечается, что первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается ее незаконный захват, милитаризация и использование Российской Федерацией в военных целях. Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России вывести со станции весь военный и другой неавторизованный персонал, прекратить незаконное управление ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Москва сознательно игнорирует эти решения, продолжая удерживать на украинском ядерном объекте свои войска, представителей "Росатома", созданную ею оккупационную администрацию и не отказывается от планов интеграции в Единую энергетическую систему РФ.

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Давление на РФ

Украина ожидает, что Секретариат МАГАТЭ будет придерживаться принципов объективности, беспристрастности и фактологической взвешенности, будет избегать действий, которые могут быть расценены как легитимация российской оккупационной администрации на ЗАЭС.

"Украина призывает международное сообщество не поддаваться российским информационным манипуляциям и усилить давление на государство-агрессора с целью выполнения им решений Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и города Энергодар, а также скорейшего возвращения станции под полный контроль ее законного украинского оператора — АО "НАЭК "Энергоатом"", — отметили в министерстве.

В МИД добавили, что возвращение станции под полный украинский контроль является не политическим пожеланием, а безальтернативным требованием международного права и необходимым условием сохранения ядерной безопасности в Европе.

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Что предшествовало

Напомним, накануне российский "Росатом" заявил о гибели главного инженера временно оккупированной ЗАЭС Александра Яковлева. Якобы автомобиль, в котором он находился, был поражён беспилотником вблизи промышленной площадки ЗАЭС.