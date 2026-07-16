В "Росатоме" заявили о гибели главного инженера оккупированной ЗАЭС в результате атаки БПЛА

Российская государственная корпорация "Росатом" заявила о гибели главного инженера временно оккупированной Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. По версии российской стороны, автомобиль, в котором он находился, был поражён беспилотником вблизи промышленной площадки ЗАЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил "Росатом".

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По информации российской госкорпорации, вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов. В "Росатоме" утверждают, что беспилотник атаковал служебный автомобиль Toyota Camry на границе территории Запорожской АЭС и временно оккупированного Энергодара.

Генеральный директор "Росатома" призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать "оперативную, конкретную и четкую реакцию" на инцидент. В МАГАТЭ подтвердили, что получили от российской стороны информацию о гибели главного инженера ЗАЭС.

В то же время Александр Яковлев внесен в базу данных центра "Миротворец". Там он указан как лицо, которое, по данным ресурса, сотрудничало с оккупационной администрацией РФ, способствовало функционированию захваченной Запорожской АЭС и участвовало в деятельности, связанной с ядерным шантажом Украины.

До начала полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской атомной электростанции в качестве сотрудника украинского предприятия.

На момент публикации украинские официальные органы не комментировали заявления российской стороны об обстоятельствах его гибели.

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