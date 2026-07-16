У "Росатомі" заявили про загибель головного інженера окупованої ЗАЕС внаслідок атаки БПЛА

Російська державна корпорація "Росатом" заявила про загибель головного інженера тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції Олександра Яковлєва. За версією російської сторони, автомобіль, у якому він перебував, був уражений безпілотником поблизу промислового майданчика ЗАЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив "Росатом".

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За інформацією російської держкорпорації, разом із Яковлєвим загинув водій Дмитро Філіппов. У "Росатомі" стверджують, що безпілотник атакував службовий автомобіль Toyota Camry на межі території Запорізької АЕС та тимчасово окупованого Енергодара.

Генеральний директор "Росатома" закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надати "оперативну, конкретну та чітку реакцію" на інцидент. У МАГАТЕ підтвердили, що отримали від російської сторни інформацію про загибель головного інженера ЗАЕС.

Водночас Олександр Яковлєв внесений до бази центру "Миротворець". Там його вказано як особу, яка, за даними ресурсу, співпрацювала з окупаційною адміністрацією РФ, сприяла функціонуванню захопленої Запорізької АЕС та брала участь у діяльності, пов'язаній із ядерним шантажем України.

До початку повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій атомній електростанції як співробітник українського підприємства.

На момент публікації українські офіційні органи не коментували заяви російської сторони про обставини його загибелі.

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