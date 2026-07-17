В "Энергоатоме" прокомментировали гибель назначенного россиянами "главного инженера" ЗАЭС

В "Энергоатоме" прокомментировали заявление РФ о гибели "главного инженера" оккупированной Запорожской АЭС, подчеркнув, что лица, назначенные Россией на руководящие должности, не имеют никакого законного статуса.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупационные власти

Так, в связи с распространением информации о гибели одного из представителей оккупационной администрации АО "НАЭК "Энергоатом" считает необходимым напомнить неизменные факты относительно законного управления Запорожской атомной электростанцией и реальных причин беспрецедентных угроз ядерной и радиационной безопасности, возникших в результате российской оккупации.



"Этот человек никогда не был легитимным главным инженером Запорожской АЭС. Единственным законным главным инженером станции является Денис Викторович Мартыненко, а единственным легитимным оператором Запорожской АЭС остается АО "НАЭК "Энергоатом"", — подчеркнули в компании.

Отмечается, что после оккупации Запорожской АЭС в марте 2022 года РФ силой захватила крупнейшую атомную электростанцию Европы и незаконно создала на ней оккупационную администрацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отвергает обвинения РФ в причастности к гибели человека вблизи ЗАЭС в результате атаки дрона, — МИД

"Лица, которых Россия назначала на руководящие должности, являются исключительно представителями оккупационного режима и не имеют никакого законного статуса ни в соответствии с украинским законодательством, ни в соответствии с нормами международного права", — отмечают в "Энергоатоме".

Украинский персонал с ЗАЭС отстранен

Россия систематически вытесняла со станции законный украинский персонал. В феврале 2024 года оккупанты отстранили от работы последних компетентных сотрудников "Энергоатома", в частности лицензированных специалистов, обеспечивавших безопасную эксплуатацию ядерного объекта. Всем работникам Запорожской АЭС, отказавшимся подписывать навязанные оккупантами псевдоконтракты с "Росатомом", были заблокированы пропуска на станцию.

Сообщается, что до оккупации на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч высококвалифицированных украинских атомщиков. Именно они десятилетиями обеспечивали безопасную эксплуатацию крупнейшей атомной электростанции Европы. Вместо этого "Росатом", не имея достаточного количества подготовленных специалистов, комплектовал персонал оккупированной станции работниками без надлежащего образования, опыта работы на атомных объектах и необходимых профессиональных компетенций. Для атомной отрасли такая кадровая политика недопустима и представляет дополнительную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Читайте также: "Рашисты" размещают военную технику в машинных залах энергоблоков ЗАЭС, — ГУР МО

Что предшествовало

Напомним, накануне российский "Росатом" заявил о гибели главного инженера временно оккупированной ЗАЭС Александра Яковлева. Якобы автомобиль, в котором он находился, был поражен беспилотником вблизи промышленной площадки ЗАЭС.