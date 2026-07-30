На ЗАЭС перебои с интернетом и водоснабжением, — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о недавних перебоях с интернетом и водоснабжением на Запорожской АЭС, что создает дополнительные риски для безопасной работы станции.

Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.

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Перебои с интернетом

Как отмечается, очередным свидетельством сложной ситуации на станции стало двухдневное отключение интернета, которое началось в полдень понедельника. Это стало самым длительным подобным перебоем с тех пор, как почти четыре года назад МАГАТЭ развернуло на станции свою постоянную миссию. Установить причину сбоя сразу не удалось.

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Проблемы с водоснабжением

Запорожская АЭС также продолжала сталкиваться с проблемами водоснабжения после перебоев, произошедших на прошлой неделе. В то же время скважины с подземными водами по-прежнему обеспечивают потребности систем, необходимых для безопасной эксплуатации и физической защиты станции.

"Военная активность вблизи Запорожской атомной электростанции и Энергодара остается серьезным поводом для беспокойства. Недавнее отключение интернета и проблемы с водоснабжением являются еще одними примерами вызовов, с которыми сталкиваются те, кто эксплуатирует станцию, и без того в сложных и напряженных условиях", — подчеркнул Гросси.

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