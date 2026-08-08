ЗАЭС в течение дня дважды теряла внешнее электропитание, - "Энергоатом"
Сегодня, 8 августа, в течение дня Запорожская АЭС дважды теряла внешнее электроснабжение.
Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Первое отключение
Так, в 10:59 на короткое время отключилась воздушная линия электропередачи 330 кВ Л-243 "Феросплавная – ЗаТЕС №1", которая является источником питания собственных нужд ЗАЭС. Линия автоматически повторно включилась на подстанции "Феросплавная" и находилась под напряжением. На время выполнения необходимых процедур собственные нужды станции обеспечивали дизель-генераторы.
В 11:52 электроснабжение ЗАЭС было восстановлено.
Второе отключение
Однако в 14:26 станция вновь лишилась внешнего электропитания. Внутренние потребности ЗАЭС снова были переведены на питание от дизель-генераторов.
В 15:35 собственные потребности Запорожской АЭС были подключены к ВЛ-330 кВ "Феросплавная-1". Таким образом, внешнее электроснабжение станции было восстановлено.
Риски для ядерной и радиационной безопасности
В "Энергоатоме" подчеркнули, что ситуация в очередной раз демонстрирует уязвимость Запорожской АЭС в условиях российской оккупации. Любые нарушения штатных схем электроснабжения ядерного объекта создают дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.
"Нахождение ЗАЭС под незаконным управлением российских оккупантов, не имеющих легитимного права управлять украинским ядерным объектом, остается постоянным фактором угрозы", - добавляется в сообщении.
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