ЗАЕС протягом дня двічі втрачала зовнішнє електроживлення, - "Енергоатом"

Сьогодні, 8 серпня, упродовж дня Запорізька АЕС двічі втрачала зовнішнє електроживлення.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

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Перше відключення

Так, о 10:59 короткочасно відключилася повітряна лінія електропередачі 330 кВ Л-243 "Феросплавна – ЗаТЕС №1", яка є джерелом живлення власних потреб ЗАЕС. Лінія автоматично повторно включилася на підстанції "Феросплавна" та перебувала під напругою. На час виконання необхідних процедур власні потреби станції забезпечували дизель-генератори.

О 11:52 живлення ЗАЕС було відновлено.

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Друге відключення

Однак о 14:26 станція знову втратила зовнішнє електроживлення. Власні потреби ЗАЕС знову були переведені на живлення від дизель-генераторів.

О 15:35 власні потреби Запорізької АЕС було заживлено від ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1". Таким чином, зовнішнє електроживлення станції було відновлено.

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Ризики для ядерної та радіаційної безпеки

В "Енергоатомі" наголосили, що ситуація вкотре демонструє вразливість Запорізької АЕС в умовах російської окупації. Будь-які порушення штатних схем електроживлення ядерного об’єкта створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

"Перебування ЗАЕС під незаконним управлінням російських окупантів, які не мають легітимного права керувати українським ядерним об’єктом, залишається постійним фактором загрози", - додається в повідомленні.

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