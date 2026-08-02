ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, - МАГАТЕ

Напередодні, 1 серпня, окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та кілька годин працювала на аварійних дизельних генераторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Зазначається, що це 23 знеструмлення АЕС з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Гроссі, резервне живлення систем охолодження реакторів та інших критично важливих об’єктів станції майже дві години забезпечували аварійні дизельні генератори.

У МАГАТЕ поки що не можуть назвати причину відключення останньої лінії зовнішнього електропостачання, що залишилася.

Нові ризики для безпеки Запорізької АЕС

Напередодні організація заявляла про посилення військової активності поблизу ЗАЕС та міста Енергодар, де проживає значна частина її персоналу. МАГАТЕ також зафіксувало на електростанції тривалі відключення інтернету та проблеми з водопостачанням, що, як випливає із заяви організації, створює додаткові загрози для ядерної безпеки.

З квітня 2022 року ЗАЕС знаходиться на окупованій ЗС РФ частині України та контролюється російськими військовими.

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