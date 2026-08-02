ЗАЭС вновь лишилась внешнего электроснабжения, - МАГАТЭ

Накануне, 1 августа, оккупированная Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения и несколько часов работала на аварийных дизельных генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Отмечается, что это 23-е отключение электроэнергии на АЭС с начала полномасштабного вторжения РФ.

По словам Гросси, резервное питание систем охлаждения реакторов и других критически важных объектов станции почти два часа обеспечивали аварийные дизельные генераторы.

В МАГАТЭ пока не могут назвать причину отключения последней оставшейся линии внешнего электроснабжения.

Новые риски для безопасности Запорожской АЭС

Накануне организация заявляла об усилении военной активности вблизи ЗАЭС и города Энергодар, где проживает значительная часть ее персонала. МАГАТЭ также зафиксировало на электростанции длительные отключения интернета и проблемы с водоснабжением, что, как следует из заявления организации, создает дополнительные угрозы для ядерной безопасности.

С апреля 2022 года ЗАЭС находится на оккупированной ВС РФ территории Украины и контролируется российскими военными.

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