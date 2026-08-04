12-й блекаут з початку року: ЗАЕС знову була без зовнішнього живлення

4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Унаслідок цього станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Енергопостачання на ЗАЕС вже відновили

Як зазначається, о 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено.

Аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому - 1 серпня.

За даними "Енергоатому", це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й - від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів - неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", - наголошують у компанії.

Також читайте: За два кілометри від ЗАЕС зайнялася пожежа

Також зазначається, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора - АТ "НАЕК "Енергоатом" - може гарантувати безпечну експлуатацію станції.

Що передувало?

Як повідомлялося, 1 серпня, окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та кілька годин працювала на аварійних дизельних генераторах.

Читайте: На ЗАЕС перебої з інтернетом та водопостачанням, - МАГАТЕ