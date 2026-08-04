12-й блэкаут с начала года: ЗАЭС снова осталась без внешнего питания
4 августа Запорожская АЭС вновь лишилась внешнего электроснабжения. В результате станция около часа работала на дизель-генераторах, которые являются резервным источником питания для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
Энергоснабжение на ЗАЭС уже восстановлено
Как отмечается, в 14:20 энергоснабжение на ЗАЭС восстановлено.
Аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад - 1 августа.
По данным "Энергоатома", это уже 12-й блэкаут Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24-й - с начала российской оккупации станции. То есть половина всех блэкаутов ЗАЭС за время оккупации пришлась именно на 2026 год.
"Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности. Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов недопустима и является очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной оккупацией Запорожской АЭС", - отмечают в компании.
Также отмечается, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора - АО "НАЭК "Энергоатом" - может гарантировать безопасную эксплуатацию станции.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, 1 августа оккупированная Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения и несколько часов работала на аварийных дизельных генераторах.
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