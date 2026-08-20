27-й блекаут на Запорізькій АЕС: станція працює на генераторах
Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електроживлення.
Про це повідомив "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що це вже 27-й блекаут на станції за час повномасштабного вторгнення РФ.
"Тимчасово окупована Запорізька АЕС впʼятнадцяте за цей рік втратила зовнішнє електроживлення: автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки", - йдеться в повідомленні.
Чим це небезпечно?
В "Енергоатомі" наголосили, що регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.
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