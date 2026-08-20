27-й блэкаут на Запорожской АЭС: станция работает на генераторах

Временно оккупированная Запорожская АЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения.

Об этом сообщил "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что это уже 27-й блэкаут на станции за время полномасштабного вторжения РФ.

"Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год лишилась внешнего электроснабжения: автоматически включились резервные дизель-генераторы, которые обеспечивают работу критически важных систем безопасности", — говорится в сообщении.

Чем это опасно?

В "Энергоатоме" подчеркнули, что регулярные отключения электроэнергии на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски для безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

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