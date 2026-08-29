ЗАЭС более недели без внешнего питания: топлива хватит примерно на 10 дней, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция уже более недели остается без внешнего электроснабжения и работает от аварийных дизель-генераторов. Запаса топлива для них хватит примерно на 10 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как известно, Запорожская АЭС потеряла подключение к последней доступной линии внешнего электроснабжения 20 августа.

С тех пор электроэнергию, необходимую для обеспечения безопасности станции, вырабатывают аварийные дизель-генераторы. Они, в частности, питают насосы, необходимые для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива.

На станции сообщили МАГАТЭ, что в настоящее время у них есть около 10 дней запаса дизельного топлива для работы генераторов. Это соответствует минимальному нормативному требованию.

Гросси предупредил, что без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива ЗАЭС может примерно через десять дней столкнуться с полным отключением электроэнергии.

"Без возобновления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии примерно через десять дней", — заявил глава МАГАТЭ.

МАГАТЭ пытается договориться о прекращении огня

Международное агентство по атомной энергии пытается договориться о создании локальной зоны прекращения огня, которая позволила бы отремонтировать линию "Феросплавная-1" и восстановить внешнее электроснабжение станции.

По оценке МАГАТЭ, длительная потеря внешнего питания повышает риски для ядерной и физической безопасности ЗАЭС, поскольку станция вынуждена в течение длительного времени полагаться на аварийные генераторы.

Вблизи ЗАЭС произошли инциденты с дронами

МАГАТЭ также сообщило о военной активности вблизи станции и о трех инцидентах с беспилотниками.

25 августа один из дронов взорвался возле охлаждающего водоема ЗАЭС. В результате были ранены двое работников станции.

26 августа еще один беспилотник взорвался в районе сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а другой повредил элемент системы распыления.

Несмотря на инциденты, радиационный фон на территории станции остается в норме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС пережила уже 26 блэкаутов: это изнашивает оборудование и повышает риски для безопасности, - "Энергоатом"