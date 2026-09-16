Через російські обстріли без світла залишилися споживачі у шести областях, - Міненерго

Через російські обстріли станом на ранок 16 вересня частина споживачів у шести областях України залишилася без електроенергії. Водночас застосування графіків обмеження електропостачання наразі не передбачається.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок атак РФ є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють над поверненням електропостачання. Терміни проведення ремонтів залежать від безпекової ситуації на місцях.

У Міненерго наголосили, що 16 вересня графіки обмежень електропостачання не застосовуються. Водночас українців закликали раціонально споживати електроенергію та за можливості користуватися потужними електроприладами у період із 11:00 до 15:00.

Споживачам також радять стежити за оперативною інформацією щодо електропостачання на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

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