У Кривому Розі понад 56 тисяч абонентів залишилися без світла через аварію

У Кривому Розі ввечері 16 вересня через аварію на підстанції понад 56 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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У Кривому Розі частину споживачів заживили за резервними схемами

За словами очільника ОВА, енергетики одразу розпочали ремонтні роботи. Більшість споживачів уже заживили за резервними схемами.

"Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками", - зазначив Ганжа.

Фахівці продовжують ремонти та планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.

Сьогодні зранку через російські обстріли без світла залишилися споживачі у шести областях.

Також 12 вересня близько 5 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без електрики внаслідок обстрілів РФ.

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