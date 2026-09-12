Ворог завдав ракетного удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": загинули двоє працівників, є поранені
У ніч проти суботи, 12 вересня 2026 року, війська РФ завдали ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр підприємства.
Є жертви
Як зазначається, в результаті ворожої атаки 2 співробітники підприємства поранені. Спершу повідомлялося, що один співробітник підрядної організації загинув.
Станом на 11:11 знайдено тіло ще одного загиблого в результаті ворожої атаки. На жаль, загалом обстріл агресора забрав життя двох співробітників підрядних організацій.
Пошкодження
В результаті атаки пошкоджено виробничі та допоміжні об’єкти. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.
Рятувальні й пошукові роботи тривають.
Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: загинула людина.
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