Війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти

Вночі 16 червня ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнало ракетного удару з боку країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр підприємства.

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Є жертви

Як зазначається, в результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені. На жаль, одна людина загинула. Станом на 10:16 знайдено тіло ще одного загиблого. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

"Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста", - йдеться у повідомленні.

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Пошкоджені основні виробничі об’єкти

В результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Як наголошують в "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості.

Нагадаємо, що в 2022 році підприємство вже зазнало руйнівного ракетного удару. Тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув наш співробітник.

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