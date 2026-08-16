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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти

удар по Арселормітал

Вночі 16 червня  ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазнало ракетного удару з боку країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр підприємства.

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Є жертви

Як зазначається, в результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені. На жаль, одна людина загинула. Станом на 10:16 знайдено тіло ще одного загиблого. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

"Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених. ФОТОрепортаж

Пошкоджені основні виробничі об’єкти

В результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Як наголошують в "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості.

Нагадаємо, що в 2022 році підприємство вже зазнало руйнівного ракетного удару. Тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув наш співробітник.

Також читайте: Рашисти вдарили по Кривому Рогу: двоє поранених у важкому стані (оновлено). ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1319) Арселор (69) Дніпропетровська область (5180) Криворізький район (455)
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Топ коментарі
+2
Ніфіга собі... А Лакшмі Міттал щось має сказати з цього приводу?
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16.08.2026 11:01 Відповісти
+1
На Індію напали, чи ще ні?
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16.08.2026 10:51 Відповісти
+1
Ну що ж , кацапській металургії приготуватися .
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16.08.2026 11:10 Відповісти

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