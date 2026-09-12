У Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: загинула людина (оновлено)

У ніч проти 12 вересня росіяни атакували Дніпро та Кривий Ріг. У Дніпрі сталася пожежа, у Кривому Розі є загиблий і двоє поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Ворог атакував Дніпро. Спалахнула пожежа на промисловому підприємстві", - йдеться в повідомленні.

Удар по Кривому Рогу

Після 3 ранку російські окупанти атакували Кривий Ріг, ворог завдав удару по промисловому підприємству.

"Одна людина загинула, ще двоє дістали поранень", - повідомив Ганжа.

За інформацією голови Ради оборони місті Олександра Вілкула, росіяни атакували Кривий Ріг балістичними ракетами з різних напрямків.

Згодом Вілкул повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до трьох. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

"Двоє чоловіків - 54 та 58 років - отримали серйозні поранення, один у стані середньої тяжкості, один "важкий". Доставлені до лікарні, знаходяться в операційній, лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - розповів Вілкул.

Внаслідок ударів пошкоджено промислове підприємство, 5 багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об'єкти бізнесу. Інформація щодо наслідків ще уточнюється.

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