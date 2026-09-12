Враг нанес ракетный удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": погибли двое работников, есть раненые

В ночь на субботу, 12 сентября 2026 года, войска РФ нанесли ракетный удар по предприятию "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр предприятия.

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Есть жертвы

Как отмечается, в результате вражеской атаки 2 сотрудника предприятия ранены. Сначала сообщалось, что один сотрудник подрядной организации погиб.

По состоянию на 11:11 найдено тело еще одного погибшего в результате вражеской атаки. К сожалению, в целом обстрел агрессора унес жизни двух сотрудников подрядных организаций.

Повреждения

В результате атаки повреждены производственные и вспомогательные объекты. В настоящее время соответствующие специалисты оценивают объем нанесенного ущерба, а также возможности и сроки восстановления.

Спасательные и поисковые работы продолжаются.

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Был введен в действие план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, департамента охраны труда, спасатели, медицинские работники. Пострадавшим от вражеского ракетного удара оказывается вся необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях города.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы: погиб человек.

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