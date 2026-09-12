В Днепре и Кривом Роге прогремели взрывы: есть погибший

В ночь на 12 сентября россияне атаковали Днепр и Кривой Рог. В Днепре произошел пожар, в Кривом Роге есть один погибший и двое раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг атаковал Днепр. На промышленном предприятии вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.

Удар по Кривому Рогу

После 3 часов ночи российские оккупанты атаковали Кривой Рог, враг нанес удар по промышленному предприятию.

"Один человек погиб, еще двое получили ранения", — сообщил Ганжа.

По информации председателя Совета обороны города Александра Вилкула, россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами с разных направлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Павлоград: 11 сентября в городе объявлен день траура