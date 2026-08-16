Войска РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": двое погибших, повреждены основные производственные объекты

Ночью 16 июня ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" подверглось ракетному удару со стороны страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр предприятия.

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Есть жертвы

Как отмечается, в результате вражеской атаки 13 сотрудников предприятия и подрядных организаций получили ранения. К сожалению, один человек погиб. По состоянию на 10:16 найдено тело еще одного погибшего. Спасательные и поисковые работы продолжаются.

"Был введен в действие план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, департамента охраны труда, спасатели, медики. Пострадавшим от вражеского ракетного удара оказывается вся необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях города", — говорится в сообщении.

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Повреждены основные производственные объекты

В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства, а производственные процессы завода частично остановлены. В настоящее время соответствующие специалисты оценивают объем нанесенного ущерба, а также возможности и сроки восстановления.

Как отмечают в "АрселорМиттал Кривой Рог", предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности.

Напомним, что в 2022 году предприятие уже подверглось разрушительному ракетному удару. Тогда был разрушен сортопрокатный цех и погиб наш сотрудник.

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