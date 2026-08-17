Ракетный удар по промпредприятиям в Кривом Роге: 5 раненых до сих пор находятся в больнице, один человек - в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 17 августа 2026 года в больнице остаются пять человек, получивших ранения во время вражеской атаки на Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг атаковал промышленные объекты города в ночь на воскресенье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

По данным ОВА, 48-летний мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести.

Всего в результате этого российского удара 14 человек получили ранения. Двое погибли.

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Более подробной информации о состоянии раненых и последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге.

Впоследствии стало известно, что войска РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": двое погибших, повреждены основные производственные объекты.

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