Воронка после падения северокорейской баллистической ракеты KN-23 возле Кривого Рога. ФОТОрепортаж
30 июля во время удара по Украине Россия применила две северокорейские баллистические ракеты KN-23. Одна из них попала в дом в Радушном, другая разорвалась в поле в 3,5 км от него.
Об этом сообщил советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Обнаружена воронка от падения второй северокорейской баллистической ракеты KN-23, которую Россия применила во время обстрела Украины 30 июля.
Первая ракета этого типа попала в частный дом в Радушном недалеко от Кривого Рога. Погибли шесть человек, среди них трое детей, а пятеро несовершеннолетних числятся пропавшими без вести. Вторая KN-23 разорвалась в поле", - говорится в сообщении.
По словам Власюка, расстояние между этими "попаданиями" составляет 3,5 км.
"Никаких потенциальных целей в радиусе 5 км нет. Такова точность. KN-23 - это практически полный аналог российского "Искандера". Есть и одинаковые компоненты, в том числе западные.
Один из примеров зависимости РФ от военной помощи Северной Кореи. Северокорейские ракеты убивают мирных украинцев так же, как и российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном и поставки критически важных компонентов для ВПК", - подытожил он.
Удар РФ по Радушному Криворожского района
- В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района.
- По информации властей, ракета "Искандер-М" попала в частный жилой дом. В результате атаки погибли шесть человек, среди них трое детей, ещё девять получили ранения.
- Поисково-спасательная операция продолжалась, а судьба ещё пяти человек на тот момент выяснялась.
- Президент Зеленский заявил, что для удара по Радушному РФ применила северокорейскую баллистическую ракету
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