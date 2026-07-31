Вирва після падіння північнокорейської балістики KN-23 біля Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

Росія під час удару по Україні 30 липня застосувала дві північнокорейські балістичні ракети KN-23. Одна з них влучила в будинок у Радушному, інша розірвалася в полі за 3,5 км.

Про це повідомив радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Знайдено вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку росія застосувала під час обстрілу України 30 липня.

Перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п'ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті. Друга KN-23 розірвалася в полі", - йдеться в повідомленні.







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За словами Власюка, між цими "влучаннями" 3.5 км.

"Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність. KN-23 це практично повний аналог російського іскандера. Є й однакові компоненти, в тому числі західні.

Один з прикладів залежності рф від військової допомоги північної кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між москвою та пхеньяном і надходження критичних компонентів для впк", - підсумував він.

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Удар РФ по Радушному Криворізького району

У ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району.

За інформацією влади, ракета "Іскандер-М" влучила у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них троє дітей, ще дев'ятеро дістали поранення.

Пошуково-рятувальна операція тривала, а доля ще п'ятьох людей на той момент з'ясовувалася.

Президент Зеленський заявив, що для удару по Радушному РФ застосувала північнокорейську балістичну ракету

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