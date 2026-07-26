УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12413 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
8 158 2

Наслідки балістичної атаки РФ на Київ: згорів склад, є руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі столиця знову опинилася під ворожим обстрілом, через що виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наслідки?

Як зазначається, у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському - сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано всі пожежі, спричинені нічним ударом РФ по Києву, - ДСНС. ВIДЕО

За даними рятувальників, наразі всі пожежі ліквідовані.

Київ після обстрілу 26 липня
Київ після обстрілу 26 липня
Київ після обстрілу 26 липня
Київ після обстрілу 26 липня
Київ після обстрілу 26 липня

Що передувало?

  • Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
  • Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.

Читайте також: Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними ракетами

Автор: 

Київ (16696) обстріл (35850) балістичні ракети (673)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 