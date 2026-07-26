Наслідки балістичної атаки РФ на Київ: згорів склад, є руйнування. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі столиця знову опинилася під ворожим обстрілом, через що виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Які наслідки?
Як зазначається, у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці. У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському - сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.
За даними рятувальників, наразі всі пожежі ліквідовані.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
- Пізніше стало відомо про пожежі у трьох районах міста.
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