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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия баллистической атаки РФ на Киев: сгорел склад, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью столица вновь подверглась вражескому обстрелу, в результате чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском горело 4-этажное эвакуированное здание, а в Соломенском — произошел пожар и разрушения в нежилом помещении.

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По данным спасателей, на данный момент все пожары ликвидированы.

Киев после обстрела 26 июля
Киев после обстрела 26 июля
Киев после обстрела 26 июля
Киев после обстрела 26 июля
Киев после обстрела 26 июля

Что предшествовало?

  • Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.
  • Позже стало известно о пожарах в трех районах города.

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