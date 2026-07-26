Последствия баллистической атаки РФ на Киев: сгорел склад, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью столица вновь подверглась вражескому обстрелу, в результате чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском горело 4-этажное эвакуированное здание, а в Соломенском — произошел пожар и разрушения в нежилом помещении.

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По данным спасателей, на данный момент все пожары ликвидированы.











Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Позже стало известно о пожарах в трех районах города.

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