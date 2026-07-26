В Киеве прогремели взрывы: Россия атаковала баллистическими ракетами

В ночь на 26 июля в Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги в связи с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Угроза применения баллистического вооружения с севера, — сообщили ВВС в 00:21.

Балистические ракеты через Черниговскую область в направлении Киева, — сообщили ВС в 00:22.

В столице раздавались взрывы, сообщает "Суспільне".

Скоростная цель в Черниговской области, - сообщали ВС в 00:53.

В 01:14 ВС объявили отбой угрозы применения врагом баллистического вооружения.

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