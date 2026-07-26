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Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними ракетами
У ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, - повідомили ПС о 00:21.
Балістичні ракети через Чернігівщину у напрямку Києва, - повідомили ПС о 00:22.
У столиці лунали вибухи, повідомляє "Суспільне".
Швидкісна ціль на Чернігівщині, - повідомляли ПС о 00:53.
О 01:14 ПС оголосили відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
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