Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними ракетами

У ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, - повідомили ПС о 00:21.

Балістичні ракети через Чернігівщину у напрямку Києва, - повідомили ПС о 00:22.

У столиці лунали вибухи, повідомляє "Суспільне".

Швидкісна ціль на Чернігівщині, - повідомляли ПС о 00:53.

О 01:14 ПС оголосили відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

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