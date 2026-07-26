УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
47569 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Київ
2 957 1

Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними ракетами

вибухи, дим

У ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, - повідомили ПС о 00:21.

Балістичні ракети через Чернігівщину у напрямку Києва, - повідомили ПС о 00:22.

У столиці лунали вибухи, повідомляє "Суспільне". 

Швидкісна ціль на Чернігівщині, - повідомляли ПС о 00:53. 

О 01:14 ПС оголосили відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

Читайте також: Росія випустила по Україні 174 повітряні цілі: ППО знешкодила 156 із них, - Повітряні сили

Автор: 

вибух (4781) Київ (16692) атака (1820) балістичні ракети (671)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 