Росія випустила по Україні 174 повітряні цілі: ППО знешкодила 156 із них, - Повітряні сили

У ніч на 23 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні балістичною ракетою, керованими авіаційними ракетами та 168 БпЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 156 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 22 липня противник запустив:

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69;

168 ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотники "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України, зокрема Криму.

Скільки цілей знищила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30 українська ППО збила або подавила:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

154 ударні безпілотники різних типів.

Загалом Сили оборони знешкодили 156 повітряних цілей.

Є влучання та падіння уламків

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання однієї балістичної ракети, трьох керованих авіаційних ракет та семи ударних безпілотників на дев'яти локаціях.

Також падіння уламків збитих цілей зафіксовано у чотирьох місцях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі України ще перебувають кілька російських безпілотників.

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