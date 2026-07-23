Россия выпустила по Украине 174 воздушные цели: ПВО обезвредила 156 из них, - Воздушные силы
В ночь на 23 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с использованием баллистической ракеты, управляемых авиационных ракет и 168 БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 156 воздушных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
Чем атаковала Россия
По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 22 июля противник запустил:
- одну баллистическую ракету "Искандер-М";
- пять управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 168 ударных БПЛА типа Shahed, а также беспилотники "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".
Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма.
Сколько целей уничтожила ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 07:30 украинская ПВО сбила или подавила:
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 154 ударных беспилотника различных типов.
Всего Силы обороны обезвредили 156 воздушных целей.
Зафиксированы попадания и падение обломков
По предварительной информации, зафиксировано попадание одной баллистической ракеты, трех управляемых авиационных ракет и семи ударных беспилотников в девяти точках.
Также падение обломков сбитых целей зафиксировано в четырех местах.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве Украины еще находятся несколько российских беспилотников.
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