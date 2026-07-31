"Я потерял родителей, сестер, братьев, сына": военный Даниил Воронов рассказал о гибели семьи после удара РФ по Радушному. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащий Даниил Воронов, который во время российского ракетного удара по поселку Радушное в Криворожском районе потерял почти всю семью, рассказал о трагедии и своих близких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 30 июля баллистическая ракета РФ попала в дом, где находились его родители, семеро младших братьев и сестер, а также полуторагодовалый сын Артем.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам военного, о российской атаке он узнал ночью от сестры, которая сейчас проживает в Германии. Впоследствии бабушка сообщила, что дом полностью разрушен.

"Я потерял всех: родителей, сестер, братьев, сына. Остались только жена, сестра и брат"

Он рассказал, что его полуторагодовалый сын Артем часто гостил у дедушки и бабушки. По словам мужчины, мальчик был жизнерадостным, любил музыку и вскоре должен был пойти в детский сад в Николаеве.

Даниил также рассказал, что семья переехала в этот дом в 2020 году. Родители работали, чтобы обеспечить многодетную семью, а дети помогали по хозяйству. У каждого были свои увлечения: мальчики ухаживали за домашней птицей, дочь Доминика любила печь, а отец увлекался нумизматикой.

По словам военного, каждый раз, когда у него была возможность, он приезжал к родным. В ближайшие выходные он планировал пойти на рыбалку с братом, а с отцом сыграть в шахматы — увлечение, которое они разделяли много лет.

Даниил добавляет, что, стоя на руинах дома, понимает, что произошло, однако до сих пор не может поверить в трагедию — ему кажется, будто это всего лишь страшный сон, а его родные живы.

Имеющаяся информация об ударе РФ по Радушному Криворожского района

В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района.

По информации властей, ракета "Искандер-М" попала в частный жилой дом. В результате атаки погибли шесть человек, среди них трое детей, еще девять получили ранения.

Поисково-спасательная операция продолжалась, а судьба еще пяти человек на тот момент выяснялась.