Ракетна атака на промпідприємства у Кривому Розі: 5 поранених досі у лікарні, один чоловік у важкому стані
Станом на ранок 17 серпня 2026 року у лікарні залишаються п'ятеро людей, поранених під час ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог атакував промислові об'єкти міста в ніч проти неділі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
За даними ОВА, 48-річний чоловік досі у важкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості.
Загалом через той російський удар 14 людей поранені. Двоє - загинули.
Більше інформації про стан поранених та наслідки ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі.
- Згодом стало відомо, що війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти.
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