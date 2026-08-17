Ракетна атака на промпідприємства у Кривому Розі: 5 поранених досі у лікарні, один чоловік у важкому стані

Станом на ранок 17 серпня 2026 року у лікарні залишаються п'ятеро людей, поранених під час ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог атакував промислові об'єкти міста в ніч проти неділі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

За даними ОВА, 48-річний чоловік досі у важкому стані. Решта - у стані середньої тяжкості.

Загалом через той російський удар 14 людей поранені. Двоє - загинули.

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Більше інформації про стан поранених та наслідки ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі.

Згодом стало відомо, що війська РФ завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": двоє загиблих, пошкоджено основні виробничі об’єкти.

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