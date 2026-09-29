Центральну частину Рівного аварійно знеструмлено
У центральній частині Рівного сталося аварійне відключення світла.
Про це повідомив глава ОВА Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного.
Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, вранці у трьох районах області оголошували повітряну тривогу через через загрозу БпЛА.
Що передувало?
- Нагадаємо, російські окупанти атакували ударними дронами Вінницьку область, внаслідок чого понад 15 тис. споживачів опинилися без світла.
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