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Новини Відключення електроенергії
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Центральну частину Рівного аварійно знеструмлено

Центр Рівного залишився без світла: що відомо?

У центральній частині Рівного сталося аварійне відключення світла.

Про це повідомив глава ОВА Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного.

Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, вранці у трьох районах області оголошували повітряну тривогу через через загрозу БпЛА.

Читайте: У Кривому Розі понад 56 тисяч абонентів залишилися без світла через аварію

Що передувало?

  • Нагадаємо, російські окупанти атакували ударними дронами Вінницьку область, внаслідок чого понад 15 тис. споживачів опинилися без світла.

Читайте: Як забезпечити себе інтернетом у разі тривалих відключень світла

Автор: 

Рівне (470) відключення світла (1392) Рівненська область (1223) Рівненський район (69)
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