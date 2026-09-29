Центральну частину Рівного аварійно знеструмлено

У центральній частині Рівного сталося аварійне відключення світла.

Про це повідомив глава ОВА Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Аварійне знеструмлення сталося у центральній частині Рівного.



Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання в оселі рівнян", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, вранці у трьох районах області оголошували повітряну тривогу через через загрозу БпЛА.

Читайте: У Кривому Розі понад 56 тисяч абонентів залишилися без світла через аварію

Що передувало?

Нагадаємо, російські окупанти атакували ударними дронами Вінницьку область, внаслідок чого понад 15 тис. споживачів опинилися без світла.

Читайте: Як забезпечити себе інтернетом у разі тривалих відключень світла