РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Вінниччині: понад 15 тис. споживачів наразі без світла

Війська РФ атакували ударними дронами територію Вінницької області.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

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Є знеструмлення

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

На щастя, постраждалих немає.

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