РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Вінниччині: понад 15 тис. споживачів наразі без світла
Війська РФ атакували ударними дронами територію Вінницької області.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.
Є знеструмлення
Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.
На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
На щастя, постраждалих немає.
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