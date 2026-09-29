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Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Винницкой области: более 15 тыс. потребителей сейчас без света

Отключение света в Винницкой области

Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью дронов по территории Винницкой области.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталия Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

Как отмечается, в результате вражеской атаки в Винницкой области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

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Произошло отключение электроэнергии

Из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей.

На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

К счастью, пострадавших нет.

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Винницкая область (1246) железная дорога (1536) обстрел (35712) отключение света (857)
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