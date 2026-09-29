Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Винницкой области: более 15 тыс. потребителей сейчас без света
Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью дронов по территории Винницкой области.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталия Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
Как отмечается, в результате вражеской атаки в Винницкой области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.
Произошло отключение электроэнергии
Из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей.
На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
К счастью, пострадавших нет.
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