Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Виннитчине: вспыхнул пожар. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российского удара БПЛА пострадал объект железнодорожной инфраструктуры.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Информация о пострадавших не поступала.
Последствия атаки
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