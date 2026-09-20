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Новости Обстрелы Виннитчыны
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Оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Виннитчине: вспыхнул пожар. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российского удара БПЛА пострадал объект железнодорожной инфраструктуры.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

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Последствия атаки

Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру Винницкой области
Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру Винницкой области
Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру Винницкой области

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Винницкая область (1242) железная дорога (1534) обстрел (35507)
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