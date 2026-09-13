Россия атаковала Виннитчину: есть попадания в объект гражданской инфраструктуры

В результате вражеской атаки в Винницкой области произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По её словам, на местах работают соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметила глава ОВА.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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