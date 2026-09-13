Россия атаковала Виннитчину: есть попадания в объект гражданской инфраструктуры
В результате вражеской атаки в Винницкой области произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По её словам, на местах работают соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется.
"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметила глава ОВА.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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