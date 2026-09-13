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Оккупанты атаковали пожарно-спасательную часть в Краматорске: ранены четверо пожарных. ФОТОрепортаж

Враг в очередной раз целенаправленно атаковал пожарно-спасательную часть в Краматорске в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, российские оккупанты намеренно нанесли удар беспилотником по пожарно-спасательной части. Вражеский дрон попал в фасад здания.

В результате атаки ранения получили четверо спасателей.

"Оккупанты знают, кто работает в этих стенах. Знают, что именно эти люди первыми выезжают туда, где раздались взрывы, тушат пожары, расчищают завалы и спасают тех, кто оказался под ударом. Это очередное доказательство того, что Россия сознательно наносит удары по тем, кто спасает жизни", - подчеркнули в ГСЧС.

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Последствия удара

Россияне нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске
Россияне нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске

Смотрите также: Россияне нанесли удар по спасателям: ранен пожарный в Краматорске. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске
Россияне нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске

Автор: 

Краматорськ (2644) обстрел (35393) Донецкая область (13177) спасатели (273) ГСЧС (5464) Краматорский район (1485)
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