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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Россияне массово атакуют гражданские автомобили в Краматорске: трое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

12 сентября российские войска начали массированные обстрелы гражданских автомобилей в Краматорске в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, только в течение первой половины дня зафиксировано три попадания в гражданские автомобили в центре города.

Дважды — по машинам, которые находились в движении, еще один удар пришелся на автомобили, припаркованные возле магазина.

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Подробности

  • В 11:10 российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб мужчина 1980 года рождения. Женщина 1983 года рождения получила ранения.
  • В 12:15 удар пришелся по автомобилям, припаркованным возле магазина. Погиб мужчина 1941 года рождения. Ранения получили женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Снова FPV-дрон.
  • В 12:30 россияне нанесли еще один удар дроном практически по тому же месту, что и в первый раз. Погибла женщина 1979 года рождения. Мужчина 1974 года рождения получил ранения.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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"Это не военные цели. Это обычные гражданские автомобили… Российские войска в очередной раз демонстрируют, что для них гражданское население является целью. Это — очередное преступление против человечности, ответственность за которое непременно должна наступить", — подчеркнули в горсовете.

Последствия ударов

РФ атакует гражданские автомобили в Краматорске
РФ атакует гражданские автомобили в Краматорске
РФ атакует гражданские автомобили в Краматорске

Автор: 

Краматорськ (2642) обстрел (35369) Донецкая область (13171) Краматорский район (1482)
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