Росіяни масово атакують цивільні автомобілі у Краматорську: троє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

12 вересня російські війська почали масовано бити по цивільних автомобілях у Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, лише протягом першої половини дня зафіксовано три влучання у цивільні авто у середмісті.

Двічі - по машинах, які перебували в русі, ще один удар припав на автомобілі, припарковані біля магазину.

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Подробиці

Об 11:10 російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік 1980 року народження. Жінка 1983 року народження дістала поранення.

О 12:15 удару зазнали припарковані біля магазину автомобілі. Загинув чоловік 1941 року народження. Поранень зазнали жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження. Знову FPV-дрон.

О 12:30 росіяни завдали ще одного удару дроном практично по тому самому місцю, де вперше. Загинула жінка 1979 року народження. Чоловік 1974 року народження дістав поранення.

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

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"Це не військові цілі. Це звичайні цивільні автомобілі… Російські війська вкотре демонструють, що для них цивільне населення є ціллю. Це - черговий злочин проти людяності, відповідальність за який неодмінно має настати", - наголосили в міськраді.

Наслідки ударів





