Росіяни вдарили по рятувальниках: поранений вогнеборець у Краматорську. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють атака на рятувальників та їхні підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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У Краматорську вночі під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару, внаслідок якого поранений рятувальник. Наразі він перебуває в лікарні, його стан оцінюють як задовільний.

Обстріл стався під час ліквідації пожежі у приватному секторі. Російські війська завдали повторного удару по вогнеборцях, які працювали на місці.

Попри небезпеку повторних атак, рятувальники Донеччини продовжують виконувати свої завдання та допомагати людям.

На Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ

Також вночі російські війська атакували авіабомбами один із населених пунктів Запорізької області. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

У будівлі зафіксували руйнування, вибиті двері, в’їзні ворота та вікна. Також пошкоджено автоцистерни й особистий транспорт рятувальників.

На момент атаки особовий склад перебував в укритті. Ніхто з рятувальників не постраждав.

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