УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14049 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на рятувальників
169 0

Росіяни вдарили по рятувальниках: поранений вогнеборець у Краматорську. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють атака на рятувальників та їхні підрозділи. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Краматорську вночі під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару, внаслідок якого поранений рятувальник. Наразі він перебуває в лікарні, його стан оцінюють як задовільний.

Обстріл стався під час ліквідації пожежі у приватному секторі. Російські війська завдали повторного удару по вогнеборцях, які працювали на місці.

Попри небезпеку повторних атак, рятувальники Донеччини продовжують виконувати свої завдання та допомагати людям.

На Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ

Також вночі російські війська атакували авіабомбами один із населених пунктів Запорізької області. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

У будівлі зафіксували руйнування, вибиті двері, в’їзні ворота та вікна. Також пошкоджено автоцистерни й особистий транспорт рятувальників.

На момент атаки особовий склад перебував в укритті. Ніхто з рятувальників не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала авто ДСНС на Запоріжжі: четверо рятувальників постраждали. За добу загинули двоє людей, 8 постраждали

РФ атакувала рятувальників у Краматорську та Запорізькій області
РФ атакувала рятувальників у Краматорську та Запорізькій області
РФ атакувала рятувальників у Краматорську та Запорізькій області
РФ атакувала рятувальників у Краматорську та Запорізькій області
РФ атакувала рятувальників у Краматорську та Запорізькій області

Автор: 

Краматорськ (983) Запорізька область (5253) Донецька область (11810) ДСНС (5459) Краматорський район (1493)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 