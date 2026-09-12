Росіяни вдарили по рятувальниках: поранений вогнеборець у Краматорську. ФОТОрепортаж
Російські загарбники не припиняють атака на рятувальників та їхні підрозділи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
У Краматорську вночі під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару, внаслідок якого поранений рятувальник. Наразі він перебуває в лікарні, його стан оцінюють як задовільний.
Обстріл стався під час ліквідації пожежі у приватному секторі. Російські війська завдали повторного удару по вогнеборцях, які працювали на місці.
Попри небезпеку повторних атак, рятувальники Донеччини продовжують виконувати свої завдання та допомагати людям.
На Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ
Також вночі російські війська атакували авіабомбами один із населених пунктів Запорізької області. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
У будівлі зафіксували руйнування, вибиті двері, в’їзні ворота та вікна. Також пошкоджено автоцистерни й особистий транспорт рятувальників.
На момент атаки особовий склад перебував в укритті. Ніхто з рятувальників не постраждав.
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