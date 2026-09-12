Россияне нанесли удар по спасателям: ранен пожарный в Краматорске. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики не прекращают атаки на спасателей и их подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
В Краматорске ночью во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар, в результате которого был ранен спасатель. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстрел произошел во время тушения пожара в частном секторе. Российские войска нанесли повторный удар по пожарным, работавшим на месте.
Несмотря на опасность повторных атак, спасатели Донецкой области продолжают выполнять свои задачи и помогать людям.
В Запорожской области повреждено пожарно-спасательное подразделение
Также ночью российские войска атаковали авиабомбами один из населенных пунктов Запорожской области. В результате удара повреждено здание пожарно-спасательного подразделения.
В здании зафиксированы разрушения, выбиты двери, въездные ворота и окна. Также повреждены автоцистерны и личный транспорт спасателей.
На момент атаки личный состав находился в укрытии. Никто из спасателей не пострадал.
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