Россия атаковала автомобиль ГСЧС в Запорожской области: четверо спасателей пострадали. За сутки погибли два человека, 8 пострадали
Российские войска обстреляли автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в поселке Кушугум Запорожского района. В момент обстрела спасатели направлялись на вызов для тушения пожара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВ Иван Федоров.
Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль ГСЧС. Транспортное средство получило повреждения, четверо спасателей получили ранения.
Пострадавшие в настоящее время находятся под наблюдением медиков.
В Запорожской области за сутки погибли два человека
Всего в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще восемь получили ранения. В течение суток российские войска нанесли 981 удар по 57 населённым пунктам Запорожской области.
Россияне атаковали область дронами и артиллерией:
- оккупанты нанесли 28 авиаударов по ряду населенных пунктов области;
- зафиксировано 697 атак БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Орехов, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов;
- российские войска четыре раза применили реактивные системы залпового огня;
- 252 артиллерийских удара пришлись на населенные пункты области.
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