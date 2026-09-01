Росія атакувала авто ДСНС на Запоріжжі: четверо рятувальників постраждали. За добу загинули двоє людей, 8 постраждали

Російські війська атакували автомобіль Державної служби України з надзвичайних ситуацій у селищі Кушугум Запорізького району. У момент удару рятувальники прямували на виклик для гасіння пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВ Іван Федоров.

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Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль ДСНС. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, четверо рятувальників дістали поранення.

Постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків.

На Запоріжжі за добу загинули двоє людей

Загалом унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Протягом доби російські війська завдали 981 удару по 57 населених пунктах Запорізької області.

Росіяни атакували область дронами та артилерією:

окупанти здійснили 28 авіаударів по низці населених пунктів області;

зафіксовано 697 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Оріхів, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів;

російські війська чотири рази застосували реактивні системи залпового вогню;

252 артилерійські удари припали по населених пунктах області.

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